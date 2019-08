Vladimir Luxuria scambiata per un over 65 in Canada

Vladimir Luxuria è volata oltreoceano per prender parte all’annuale appuntamento con il Montreal Pride. Negli ultimi giorni i suoi profili social pullulano di fotografie che la ritraggono in giro per la metropoli canadese tra mostre e appuntamenti culturali. Durante una pausa relax che Vladimir Luxuria si è concessa a Montreal, però, l’ex parlamentare è stata protagonista di un insolito episodio.

Luxuria ha raccontato, attraverso un post di Instagram, di essere andata al cinema per assistere alla proiezione di un film e, al momento di pagare il biglietto, gli è stato riservato lo sconto per gli over 65. Un fatto che di per sé rappresenta un gesto carino nei confronti di coloro che hanno superato i 65 anni di età, peccato che Vladimir Luxuria abbia solo 54 anni. Con la solita ironia che la contraddistingue, l’ex parlamentare ha così sbottato sui social: " Prendo lo scontrino che mi hanno rilasciato al Cinema Cineplex di Montréal (bellissimo il film di Xavier Dolan) e scopro che mi hanno fatto lo sconto anziani! Aaaaaarg! Adesso ci sarà incidente diplomatico con il Canada e chiederò a Trudeau di sradicare questo cinema!!! ".