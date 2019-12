Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa

È solita stupire i suoi fan e non essere mai scontata, così Vladimir Luxuria ha deciso di accettare l’invito di un atelier di abiti da sposa di Potenza e ha sfilato indossando un meraviglioso abito bianco.

La ex politica italiana, recentemente protagonista di un duro scontro con Vittorio Sgarbi a Live! Non è la d’Urso, è uno dei personaggi in grado di dividere in modo categorico il pubblico: o la si ama, o la si odia. Nata Wladimiro Guadagno, la Luxuria è stata la prima transgender ad entrare nel Parlamento Italiano durante la legislatura del Governo Prodi. Da sempre sostenitrice e promotrice dei diritti della comunità Lgbt, Vladimir ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram un video che la ritrae in abiti con i quali prima d’ora non la si era mai immaginata.

Solo qualche giorno fa, infatti, la Luxuria è stata invitata da un atelier di abiti da cerimonia della provincia di Potenza per sfilare durante un evento dedicato al matrimonio e agli sposi. Dopo essere stata ripresa mentre sceglieva, divertita, l’abito più adatto a lei e spiegava che, pur essendo pronta per il matrimonio, non aveva accanto l’uomo con il quale andare all’altare, Vladimir ha postato sul suo profilo Instagram il vestito scelto per la sfilata. Un abito dalla gonna ampia e il corpetto lavorato in pizzo con un’ampia scollatura a V rigorosamente bianco e arricchito da un bouquet rosso: così la ex politica ha sfilato in passerella conquistandosi il gradimento dei follower e dei presenti alla manifestazione.

“Ma stai benissimo! Chissà se avremo il piacere di vederti un giorno...”, le ha scritto un utente della rete, “Intelligente e bella come tutte le donne”, “Sono commossa da quanto sei dolce in questo abito”, “Sei bellissima con l’abito da sposa”, hanno continuato a commentare molti altri fan di Vladimir, “Che bella, ti auguro che quest'abito ti porti tanta fortuna!”, “Che bello. Grazie a te per questo momento. In ogni cosa che fai lasci un bel messaggio. Che possa diventare questo un modo per insegnare alle persone che non importa quale dannata etichetta ti danno, puoi essere quello che vuoi, basta davvero volerlo, anche se bisogna fare tanti sacrifici e numerose lotte. Tu sei una bella dimostrazione Vladimir, per me lo sei sempre stata. Non te lo dimenticare mai”, si legge ancora tra i commenti.

Ovviamente, fra i commenti c'è anche chi non ha apprezzato l'immagine e si è scagliato contro Vladimir Luxuria: "Non amo vedere queste cose". E un altro aggiunge: "Ma a cosa sto assistendo?!?!"