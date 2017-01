La voce su Belen e De Martino: "Separazione in tribunale"

Siamo a quanto pare ai titoli di coda. I fan che speravano in un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino rischiano di restare delusi. È passato un anno da quando il ballerino e la showgirl argentina hanno deciso di separare le loro strade. Un anno in cui Belen ha trovato l'amore con Andrea Iannone, mentre De Martino, secondo le indiscrezioni, frequenterebbe una misteriosa donna. Ma tra nuovi flirt e messaggi pieni di nostalgia tra i due, spunta una data che riporta Novella 2000: "Il prossimo 24 gennaio è stata fissata l'udienza al Tribunale di Milano per la separazione". I due per un lungo periodo hanno rinviato questo passo, probabilmente spaventati dal fatto di mettere nero su bianco la fine del loro rapporto. Di fatto Belen e Stefano dovranno soprattutto parlare del tempo che potranno trascorrere con il figlio, il piccolo Santiago. Bisognerà attendere la fine di gennaio per capire cosa realmente accadrà.