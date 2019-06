Walter Nudo è gay? Francesca Cipriani: "È fidanzato con un ragazzo"

L'ultima puntata stagionale di Live-Non è la d'Urso ha regalato ai telespettatori numerosi colpi di scena: non ultimo quello avvenuto per mano di Francesca Cipriani. L'ex naufraga era in una delle sfere che si è confrontata con l'ospite Walter Nudo e da subito non ha fatto mistero di avere molto da dire. La Cipriani, agguerritissima, ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni particolari riguardanti la vita sentimentale di Nudo, il quale, secondo lei, sarebbe gay, in quanto legato da tempo ad un ragazzo.

"Sei più falso del mio décolleté e di Mark Caltagirone messi insieme" , ha esordito Francesca, che in passato si era dichiarata a Walter, arrivando ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per palesare il suo grande interesse. "Sei fidanzato da tempo con una persona, avete passato insieme Capodanno e San Valentino. So che questa persona ce l’ha con me ma puoi dirgli di stare tranquillo ", ha poi continuato al bionda ed esuberante Cipriani, che senza peli sulla lingua ha fatto coming out per conto dell'attore.

Le parole della Soubrette hanno lasciato di stucco tutti i presenti: Barbara d'Urso ha subito preso le distanze da quanto affermato da Francesca, aggiungendo di non credere a quanto sentito, e lo stesso ha fatto Walter che ha smentito immediatamente la Cipriani, decidendo di rispondere a tali parole con una bella risata. Ma Francesca è parsa sicura di quanto detto: dopo essere stata rifiutata da Nudo, lo ha seguito molto su social, scoprendo così la presenza di un compagno con il quale l'attore, colpito recentemente da due ictus, passa le feste proprio come una coppia.

Walter, dunque, ha voluto chiarire che il ragazzo che spesso compare con lui sui social altri non è che un suo caro amico. "Sono single e ancora casto" , ha poi aggiunto Nudo per confermare la sua posizione. Una volta uscito da vincitore dalla casa del Gf Vip, il matrimonio con Celine, che si era fatta viva con lui mentre viveva la sua esperienza nel reality, si è chiuso del tutto, e secondo le parole di Walter, non vi è stato nessun altro nella sua vita. Le parole di Francesca però hanno fatto sorgere un dubbio nel pubblico: di sicuro i social di Walter da oggi saranno ancor più seguiti per poter scoprire se l'attore ha detto proprio tutta la verità e se le parole di Francesca sono state solo quelle di una donna rifiutata.

