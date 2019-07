Wanda Nara e le sue vacanze bollenti

La calda estate di Wanda Nara prosegue a ritmo serrato dato che in questi giorni la sexy moglie e agente di Mauro Icardi trascorrerà il weekend insieme ai cinque figli ad Ibiza. Mentre il marito è a Milano ad allenarsi in solitaria e da epurato ad Appiano Gentile, lei se la spassa in giro per il mondo in attesa di trovargli la giusta sistemazione per evitare un muro contro muro con l'Inter che non farebbe bene né al club nerazzurro né al giocatore. Wanda, tra l'altro, ha anche necessità di organizzare i propri impegni lavorativi dato che Mediaset la rivorrebbe come opinionista per Tiki Taka e visto che qualche giorno fa ha sostenuto un provino per partecipare alla prima edizione di "Amici Vip".

Wanda, dunque, sta lavorando su due fronti e in tutto questo sta anche trovando il tempo per "battagliare", come sempre, con il suo ex marito Maxi Lopez che nei giorni scorsi aveva attaccato Wanda colpevole, insieme all'attuale marito, di non permettergli di avere contatti con i tre figli. L'avvocato della Nara, ai microfoni del Clarin ha attaccato pesantemente Maxi per le sue parole: "Perché non paghi gli alimenti? Da 10 mesi non paga, se non fosse per Mauro, i ragazzi non andrebbero a scuola, non avrebbero casa o cibo, lui gli compra le medicine, vestiti, tutto! Non vede i figli? Si vedono quando vuole. Chiedetegli da quanto tempo non li sente e non li vede, nessuno glielo impedisce".

Nonostante tutte queste grane sportive e non, Wanda non ha mai perso la sua voglia di apparire sui social, da sola, in compagnia dei figli e del marito con cui a giugno ha trascorso delle vacanze tra Polinesia e Giappone. Le vacanze della 32enne argentina sono state, come sempre, bollenti e ricche di scatti pepati e sempre mirati per stupire i suoi quasi 5,5 milioni di follower. Se si scorre la sua pagina Instagram, infatti, si nota come tutti o quasi i suoi scatti siano mirati per mettere in mostra le sue curve mozzafiato. L'ultimo scatto prima di partire per Ibiza, inoltre, ha stregato quasi 45.000 seguaci con il suo parrucchiere che ha commentato: "Sei uguale a Jennifer Lopez”.