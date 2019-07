Wanda Nara vuole che Icardi rimanga a giocare in Italia?

Mentre il futuro di Mauro Icardi appare sempre più enigmatico, il Daily Mail, in Inghilterra, prova a fornire un’ulteriore chiave di lettura per provare a pronosticare dove si trasferirà l’attaccante argentino. Riportando voci provenienti dall’Italia, infatti, il tabloid afferma come Wanda Nara, moglie-agente dell’argentino, starebbe spingendo per la soluzione Juventus in quanto incinta ed in attesa quindi del suo sesto figlio.

La premura della donna, quindi, sarebbe quella di crescere la sua prole in Italia, motivo per cui le eventuali piste estere sarebbero da scartare. Nel ballottaggio Juventus-Napoli, a questo punto, sembrerebbe spuntarla il club bianconero soprattutto in virtù della vicinanza che lega Torino con Milano, città nella quale la famiglia Icardi si è ormai insediata da diversi anni.

La questione sembra diventata davvero non solo una questione di puro calciomercato, ma una faida quasi familiare. Icardi ha sempre affermato di non voler lasciare l'Inter e sarebbe disposto a restare in tribuna fino al 2021 (data della scadenza del suo contratto), la sua procuratrice invece sarebbe a caccia di un contratto migliore, magari proprio proposto dalla Juventus. Chi la spunterà?