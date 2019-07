Wanda Nara è hot in perizoma

Wanda Nara, la sexy moglie e agente di Mauro Icardi, ha un seguito travolgente su Instagram per via delle sue foto hot che ama condividere con gli oltre 5 milioni di follower che, ogni giorno, la riempiono di lusinghe a non finire - anche se alcune non troppo velate.

Così, mentre Icardi è impegnato con gli allenamenti ad Appiano, Wanda si gode qualche altro giorno di vacanza ad Ibiza insieme ai figli. Mare, sole e tanti shooting fotografici con scatti sexy e provocanti. Gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, infatti, la ritraggono durante una gita in mare aperto a bordo di uno yacht di lusso. La showgirl si fa fotografare coperta solo da un cappello di paglia catalizzando l’attenzione dei suoi follower sul lato B lasciato in bella vista da un mini-perizoma fucsia.

"Senza pensieri" , scrive la showgirl argentina in uno dei tre post.

Sebbene lo spazio riservato ai commenti in fondo al post sia stato disattivato, è inutile dire come questi scatti abbiano accesso le fantasie erotiche dei suoi fan. I numeri, infatti, parlano chiaro: più di 320.000 likes!

