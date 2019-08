Wanda Nara a Tiki Taka dice la verità sulla sesta gravidanza

L'agguerrita agente di calcio, Wanda Nara, è riapparsa sul piccolo schermo, nel ruolo di co-conduttrice condiviso con il collega Pierluigi Pardo, all'interno del noto programma sportivo Tiki Taka. Agli esordi della nuova stagione del programma Mediaset, l'intraprendente procuratrice argentina si è distinta per temperamento e capacità. Nel corso della prima puntata, la Nara ha fatto il suo grande exploit, da prima donna in un ambiente prettamente maschile. La professionista del mondo calcistico ha sfoderato la sua grinta e con atteggiamento tranchant ha affrontato la valanga di pettegolezzi e dicerie insulse che l'hanno rincorsa per tutto il corso dell'estate. Le voci maligne, che hanno avuto pieno risalto sulle pagine dei giornali, oltre che sui siti web, hanno offeso e irritato la bella famiglia Icardi.

Le notizie spopolate attenevano, in primis, alla sua sesta gravidanza in cantiere, in aggiunta al gossip che malignava su un presunto tradimento del marito Mauro Icardi, fino al vespaio di polemiche in merito alle intricate trattative con il club dell'Inter e le contrattazioni con le squadre di calcio della Juventus e del Napoli. La conduttrice argentina ha approfittato dello spazio pubblico televisivo per esternare la sia versione veritiera, e per smentire categoricamente tutte le calunnie fittizie e mendaci inventate per fini escluivamente mediatici. La brillante Wanda Nara, snocciolando le varie fake news circolate durante l'estate, ha fornito la sua verità, cassandole all'istante: " Hanno detto che io ero incinta e non sono incinta. Magari era qualche hamburger in più! Hanno detto che Mauro mi aveva messo le corna con un trans: non è vero, per adesso non gli piacciono. Non è roba uscita sui social network, è roba uscita sui giornali. Si era detto che c’era un accordo con la Juve nei primi giorni e non era vero. Si era detto che io ero in segreto a Napoli, ma non vado a Napoli da sette anni".