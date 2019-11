Colonscopia social per Will Smith

L’attore americano Will Smith provoca e diverte sui social pubblicando alcuni momenti che hanno preceduto la sua colonscopia, ma dietro quel sorriso c'era un intento ben preciso.

Una iniziativa davvero divertente e originale lanciata dall’ex interprete de Il Principe di Bel Air, ma che nasconde dietro il sorriso un messaggio di prevenzione. Con il camice bianco e completamente nudo, Will Smith ha ripreso e condiviso su Instagram la preparazione per la visita del medico e la colonscopia, invitando i suoi follower a visionare l’intero video sul suo canale Youtube. “ Dicono che non riuscirò mai a raggiungere 50 milioni di follower su Instagram senza pubblicare il mio sedere. Così, eccomi qua ”, ha scherzato l’attore sui social e in tanti si sono divertiti per questa particolare iniziativa che, tuttavia, nascondeva un messaggio molto più profondo.

Nel video pubblicato interamente su Youtube, Will Smith è apparso sempre ironico e ha ripreso un divertente scambio di battute con il suo medico. “ Lui è il Martin Scorsese del mio sedere ”, ha detto l’attore rivolgendosi al medico che ha eseguito la colonscopia, mentre in collegamento con la dottoressa qualche giorno dopo la diagnosi, è venuto a conoscenza della rimozione di un polipo il cui tessuto è stato valutato come precanceroso. Grazie alla prevenzione, quindi, Smith è riuscito ad evitare ciò che in futuro poteva modificarsi e costringerlo a combattere contro un possibile cancro.