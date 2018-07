Will Smith star in Sicilia: fa sub alle isole Eolie con tutta la famiglia

Will Smith e famiglia si godono la bellezza della Sicilia. L’acqua, soprattutto. L’attore di Hollywood, infatti, ha scelto le isole Eolie per la sua estate 2018.

Una vacanza, a quanto pare, all’insegna del sub e delle immersioni. Già, perché l’ex Principe di Bel-Air e protagonista di decine e decine di film americani, ha contagiato la moglie Jada Pinkett e i figli Jaden, Willow e Trey con la sua passione per le bombole.

E così, tra Vulcano e Lipari, gli Smith si dilettano nel sub, così come documentato con un video postato da Will stesso sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Un breve filmato che ha raccolto già la bellezza di oltre 15 milioni di visualizzazioni e i commenti entusiastici di migliaia di siciliani orgogliosi della propria terra e della decisione di Will Smith di scegliere proprio la Sicilia come meta delle sue vacanze.