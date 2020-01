William identico a Charlotte: confonde la foto

Un momento tenero ha coronato la visita ufficiale del Principe William da un pasticciere.

Come riporta il DailyMail, William e Kate Middleton si sono recati in visita al Khidmat Centre di Bradford. Per l’occasione, il pasticciere Siama ha mostrato dei dolci che ritraevano le foto della Royal Family, tra cui i Cambridge - le foto sono state poste all’interno di cornici dorate, il tutto completamente commestibile.

Il duca di Cambridge ha visto una sua foto da bambino - scattata quando nel 1992 aveva 10 anni, al Buckmore Park Playscape - ed è rimasto perplesso per un po’ di tempo. William si è chiesto immediatamente se quella in foto fosse la sua secondogenita, la Principessa Charlotte, e ha scambiato in proposito alcune parole con la moglie. Solo alla fine ha capito di essere lui stesso quello nella foto sul dolcetto.

La pasticceria ha diffuso sui social network, come Instagram, gli scatti della pregevole occasione di incontro, pubblicando una gallery di immagini con tutti i dolci dedicati alla Royal Family e realizzati per quel contesto. Gli utenti social si sono scatenati, soprattutto sulle somiglianze attribuite alla piccola Charlotte.

La bambina è stata da sempre accostata alla bisnonna, la Regina Elisabetta II - in effetti esistono degli scatti ufficiali della sovrana da piccola che mettono in risalto la similarità tra antenata e bisnipote. Per cui, tra i commenti c’è stato chi ha difeso a spada tratta il fatto che Charlotte assomigli alla Regina, chi invece l’ha paragonata alla nonna che non ha mai conosciuto - Lady Diana, scomparsa nel 1997 in un tragico incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi - e chi invece ha ribadito come fosse normale che William si fosse confuso, dato che la sua bimba è uguale a lui.

William e Kate si sono sposati nel 2011, dopo un fidanzamento di lungo corso e due brevi pause di riflessione. Hanno tre figli, il Principe George nato nel 2013, la Principessa Charlotte nata nel 2015 e il Principe Louis nato nel 2018. I tre bambini sono rispettivamente terzo, quarta e quinto nella linea di successione al trono. In base a una decisione della Regina degli ultimi anni, infatti, le donne non saranno mai più scavalcate nella linea di successione, ma varrà solo l’ascendenza e l’anno di nascita.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?