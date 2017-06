Wind Music Awards, anche la fanpage di Carlo Conti difende la Incontrada

I due appuntamenti appena conclusi dei Wind Music Awards hanno sollevato un mare di polemiche, dai cantanti in playback alla forma fisica di Vanessa Incontrada.

E se il primo tema ha fatto indignare il pubblico, ma il dibattito non ha trovato un seguito, il secondo, purtroppo, continua a far discutere. Vanessa Incontrada è stata presa ed è presa di mira per il suo aspetto fisico, "sei ingrassata in maniera spropositata", e gli animi sembrano non volersi placare. Neanche la battuta autoironica della stessa conduttrice nel corso della seconda serata ha fermato gli utenti in rete.

Così, dopo Selvaggia Lucarelli, a spezzare una lancia in suo favore ci pensa proprio Carlo Conti, suo compagno per i Wind Music Awards. La fanpage ufficiale del conduttore ha scritto poco fa sul suo profilo Instagram: "Vanessa, sei una delle donne più belle, intelligenti, brave che ama il propio lavoro che io conosca... Continua sempre così ! E non ti curar di loro..... sei bellissima...".

E dopo questo messaggio, decine e decine di personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato il post esaltando la bellezza indiscutibile di Vanessa Incontrada.