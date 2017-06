Wind Music Awards, la Incontrada presa di mira per il suo aspetto fisico

Dopo la conduzione della prima serata dei Wind Music Awards, Vanessa Incontrada è stata presa di mira in rete per il suo aspetto fisico.

Alcuni utenti hanno accusato la bellissima Vanessa Incontrada di essere "ingrassata in maniera spropositata" nell'ultimo periodo. Non è infatti la prima volta che la conduttrice finisce nel mirino del pubblico per questo motivo. Anche l'anno scorso, sempre durante le serate dei Wind Music Award, gli utenti si erano scatenati in rete con commenti e paragoni sulla Incontrada non proprio carini.

E anche ieri sera è ricominciato tutto. Battute, offese, insulti, frecciatine sul suo aspetto fisico. I commenti sono stati così tanto pesanti e ingiustificati che la giornalista Selvaggia Lucarelli è intervenuta in prima persona attraverso il suo profilo Facebook. Selvaggia ha pubblicato alcuni screenshot in cui un certo Manuel deride Vanessa, rea - a suo dire - di avere chili di troppo.

"Ciao Manuel - scrive la Lucarelli - spero che passare la serata su Twitter a bullizzare la Incontrada per il suo peso utilizzando tutti gli hashtag giusti per essere certo di essere letto da LEI e da noi, ti farà sentire una persona migliore. Nel frattempo posso garantirti tre cose: 1) questi tweet non faranno di te una webstar 2) questi tweet saranno stati letti dalla diretta interessata e di sicuro non faranno di lei una persona più felice. 3) tu non sarai mai figo come la Incontrada neppure con 20 chili di meno e gli addominali di Ryan Gosling".

E ancora: "ll punto non è non criticare. Però queste battute sono bullismo. Le fai a casa tua. Io quando vedo qualcuno ingrassato o invecchiato o imbruttito dico cose anche orrende, ma a casa. Qui sul web al massimo si fa una battuta, si prova a costruire una critica pure perfida ma dare della porchetta a qualcuno è proprio accanimento, cazzo".