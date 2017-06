Wind Music Awards, Loredana Bertè vittima di un incidente non sale sul palco

Nella seconda serata dei Wind Music Awards sul palco dell'arena di Verona avrebbe dovuto esibirsi anche Loredana Bertè, ma a causa di un incidente non è riuscita a presentarsi.

La cantante è stata omaggiata da Fiorella Mannoia, da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, ma nessuno ha spiegato le ragioni della sua assenza. Loredana Bertè, infatti, avrebbe dovuto esibirsi e ritirare il suo premio all'arena di Verona, ma questo non è stato possibile a causa di un infortunio che l'ha bloccata in Messico.

A riferirlo è stata la stessa Loredana attraverso il suo profilo Twitter. Lunedì 5 giugno, infatti, scriveva: "Non ci sarò domani al @WMAufficiale per un infortunio in Messico. Ringrazio @ligabue e tutti. Il mio premio lo ritirerà @FiorellaMannoia". Ieri sera, però, nonostante Fiorella Mannoia e i conduttori abbiano ribadito che l'assenza della Bertè si dipesa da cause di forza maggiore, molti si sono chiesti quali siano le condizioni di salute dell'artista.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, Loredana Bertè starebbe benissimo, anche se ancora non è chiaro quale sia la natura dell'infortunio che l'ha costretta a restare in Messico.