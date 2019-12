Wonder Woman, Gal Gadot riparte dagli anni '80

Wonder Woman 1984 segna il ritorno di Gal Gadot nell’iconico ruolo della principessa delle amazzoni, il nuovo film ambientato negli anni ’80 arriva a giugno.

Wonder Woman 1984

La prossima avventura di Wonder Woman non sarà ambientata ai giorni nostri, ma negli anni ’80, la supereroina ha così il suo secondo film, ancora nel passato. Nel primo stand alone è stata partecipe del primo conflitto mondiale, nel secondo, invece, sarà impegnata con la guerra fredda. Vedremo Diana Prince/Wonder Woman nel 1984, la protagonista questa volta sarà una spia statunitense e dovrà affrontare non uno bensì due nemici: Barbara Minerva/Cheetah e Maxwell Lord.

Se nel primo Wonder Woman abbiamo visto la nascita della principessa delle amazzoni e le sue prime gesta, nel secondo film toccherà alla genesi dei due villain. Inoltre, stando a quanto si vede nel trailer da poco rilasciato, la supereroina avrà anche un nuovo costume dorato, con delle ali che le consentirebbero di volare. In tutto questo la protagonista riabbraccerà l’amato Steve Trevor che l’aiuterà nella missione.

Gal Gadot, per la quarta volta Wonder Woman

Fino ad ora abbiamo visto Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman in tre occasioni. Nel 2016, a margine dello scontro tra Batman e Superman, rispettivamente Ben Affleck ed Henry Cavill, nel 2017 con il primo film incentrato sul suo personaggio e, sempre lo stesso anno, con il film sulla Justice League. Nonostante il periodo burrascoso che ha travolto la DC Comics al cinema prima dell’avvento di Joaquin Phoenix e del suo Joker, Gal Gadot/Wonder Woman e Jason Momoa/Aquaman sono stati gli unici ad aver convinto pubblico e critica, mai messi in discussione.

La conferma è data ora dal nuovo film WW84, il quale, evitando problemi circa gli eventi raccontati nelle ultime pellicole, è ambientato negli anni ’80, riprendendo così anche uno dei periodi storici che più va di moda degli ultimi anni, alcuni esempi sono Stranger Things e la recente stagione di American Horror Story. Il successo riscosso si deve non soltanto al fatto che Wonder Woman è uno dei personaggi principali della DC Comics insieme a Batman e Superman, ma anche all’interprete scelta. Gal Gadot, ex miss Isreale, ha convinto tutti fin da subito e ci auguriamo che possa interpretare la principessa amazzone ancora per molti film.

Cast e uscita del film

Wonder Woman sarà interpretata nuovamente da Gal Gadot. Nel ruolo di Steve Trevor tornerà Chris Pine, Kristen Wiig (vista nel film Ghostbusters del 2015) sarà Barbara Minerva/Cheetah, mentre Maxwell Lord avrà il volto di Pedro Pascal. Presenti nel cast anche altre attrici viste nel precedente capitolo, parliamo di Antiope, interpretata da Robin Wright ed Hippolyta interpretata da Connie Nielsen.

Alla regia, come per il primo film, ci sarà Patty Jenkins, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Geoff Johns, già produttore di altri film della DC Comics, e David Callaham, nome legato alle sceneggiature di cinecomics quali Ant-Man e i prossimi Shang Chi e Spiderman: Into the Spider-Verse 2. Wonder Woman 1984 uscirà nella sale dei cinema il 4 giugno 2020, nell’attesa ecco il primo emozionante trailer.