X Factor 2018, Anastasio e Martina il diavolo e l’acqua santa per la vittoria

Mancano ancora due settimane per la finale di X Factor, giunto alla dodicesima edizione, che si terrà al MediolanumForum di Assago (Milano) il 13 dicembre. Ma guardando i numeri degli streaming dei singoli i giochi sembrano (quasi) fatti. A contendersi il primo premio e un contratto discografico con Sony Music Italia saranno con molta probabilità il rapper Anastasio (tra gli Under Uomini nella squadra di Mara Maionchi) e Martina Attili (tra le Under Donne in squadra con Manuel Agnelli). Il diavolo e l'acqua santa. Anastasio, già attivo sul suo canale YouTube con la sua musica in precedenza aveva un altro nome d'arte Nasta, di nome fa Marco e ha 21 anni. Il rapper vive a Meta, in provincia di Napoli, ed è iscritto al terzo anno della facoltà di Agraria, gli mancano 4 esami per potersi laureare. Lui si definisce pigro ma di indole è un peperino. Infatti il concorrente ha fatto parlare di sé per un post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 28 giugno 2016 e recuperato dal blogger televisivo Davide Maggio. Il testo recitava così: "Selvaggia Lucarelli fa ridere perché fa la parte della donna tosta che ha sempre qualcosa da dire, ma poi lo sanno tutti che vuole solo il ca**o". Poi Anastasio è corso ai ripari scusandosi sui social con la diretta interessata. Insomma gli ingredienti ci sono tutti per un "bello e dannato" a tutti gli effetti e i risultati (positivi) si vedono. La scorsa settimana è stato pubblicato il suo inedito "La fine del mondo", prodotto da Don Joe e scritto da Anastasio stesso. Un testo asciutto e coinvolgente, che su Spotify ha totalizzato oltre 2.200.000 streaming e i complimenti sui social da addetti ai lavori e dai fan. E la vincitrice annunciata, la 16enne Martina Attili originaria di Roma, con "Cherofobia" (scritto da lei con la produzione di Manuel Agnelli ed Enrico Brun) quanto ha totalizzato? Medaglia d'argento con oltre 1.300.000 streaming su Spotify. Sul Web si è scatenata peraltro una piccola polemica perché a quanto pare il brano è simile a "Cascare Nei Tuoi Occhi" di Ultimo, dall'album "Peter Pan" pubblicato quest'anno. Ma la questione pare sia chiusa dalle dichiarazioni di Martina che fa risalire il brano a tre anni fa. Malinconica e con una forte attitudine artistica, Martina ha colpito sin da subito la giuria con la versione acustica di "Cherofobia". Tra le sue influenze Renato Zero, Birdy, Aurora, Brunori Sas e Arctic Monkeys. La cantautrice ha sempre dichiarato di essersi rifugiata nella musica per combattere anche la sua difficoltà ad interagire col mondo esterno per la sua sensibilità. Dunque la sfida sulla carta (streaming alla mano) sembra già vinta largamente da Anastasio, ma Martina potrebbe conquistare il cuore del pubblico generalista del canale Tv8 che lo scorso anno col televoto portò alla vittoria Lorenzo Licitra contro i superfavoriti Maneskin.