X Factor, chi vincerà? Le quote dei bookmaker

È tutto pronto per la finale di X Factor 2017, in onda stasera su Sky Uno e in contemporanea in chiaro su TV8. E in attesa del grande spettacolo, sono state diffuse anche le quote dei bookmaker per i favoriti alla vittoria. Senza troppe sorprese, tutti sembrano scommettere sulla band dei Maneskin. Il gruppo viene dato a quote comprese tra 1.25 e 1.40, in base alle differenti agenzie. Seguono i due pupilli di Mara Maionchi: Enrico Nigiotti è quotato tra 4 e 5, mentre Lorenzo Licitra tra 5.50 e 6.50. Fuori dai giochi, secondo gli scommettitori, sarebbe invece Samuel Storm: se il cantante di Fedez dovesse vincere, la posta verrebbe pagata tra 6 volte e 15 volte, in base a dove si è effettuata la scommessa.

Non si tratta di una questione di probabilità secondo i bookmaker, ma di consenso, così come evidente anche dalle quote attribuite ai giudici. Manuel Agnelli, il responsabile dei favoriti Maneskin, viene infatti dato tra 1.30 e 1.40. È seguito da Mara Maionchi, tra 2.30 e 2.90, tuttavia avvantaggiata da una questione di probabilità: rispetto ai colleghi, ha infatti ancora due concorrenti in gara. Infine Fedez è dato tra 6,50 e 7, mentre Levante è ovviamente fuori dai giochi: le sue Under 25 sono state tutte eliminate nelle scorse puntate.

Alla finale di stasera a X Factor saranno presenti anche tre ospiti internazionali: Ed Sheeran, Tiziano Ferro e James Arthur. Gli artisti divideranno quindi l'attenzione del pubblico con i finalisti, in attesa che sia decretato il vincitore dell'undicesima edizione del talent show musicale.