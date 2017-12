X Factor, leader dei Maneskin si spoglia per il video di "Chosen"

Mancano poche ore e sapremo chi sarà il vincitore dell'undicesima edizione di X Factor. Ma per il momento gli occhi sono puntati su Damiano, leader dei Maneskin.

La band rivelazione di Manuel Agnelli è tra i quattro finalisti di X Factor. I Maneskin si contenderanno il gradino più alto del podio con Samuel Storm, pupillo di Fedez, il tenore Lorenzo Licitra e Enrico Nigiotti, entrambi nel team di Mara Maionchi. La band sembrerebbe essere la sua favorita. Ma, in attesa della finale al Mediolanum Forum di Assago, sui social network non si fa altro che parlare di Damiano David, il frontman della band.

Da poche ore è infatti uscito il video musicale di "Chosen", l'inedito della band. I fan non hanno potuto non notare un particolare. In un breve frame del filmato, Damiano appere completamente nudo mentre beve una birra. I commenti non sono tardati ad arrivare. "Dio salvi Damiano", "Follow me now", "Avete già vinto", sono i meno spinti.