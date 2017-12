X Factor, Lorenzo dopo la vittoria: "Io come Bocelli? È un po troppo"

Lorenzo Licitra è il vincitore dell'undicesima edizione di X Factor ma, a pochi minuti dalla proclamazione, è ancora incredulo.

Il tenore del team Maionchi si è distinto fin dalla prima puntata per la sua potente voce, tale da poter portare sul palco un mostro sacro come Freddie Mercury. Nonostante questo, Lorenzo Licitra non era il favorito. In base ai commenti sui social network e anche ai bookmaker, avrebbero dovuto essere i Maneskin a uscire vincitori dal talent targato Sky. Le cose sono andate però diversamente e il tenore è stato proclamato vincitore dell'undicesima edizione di X Factor.

A pochi minuti dalla fine della puntata, Lorenzo commenta quanto appena accaduto ai microfoni dell'Adnkronos. "Devo ancora capire cosa è successo, devo realizzare - spiega - non me l'aspettavo. È stata una sorpresa anche per me". Il tenore svela poi cosa gli hanno detto i Maneskin, usciti sconfitti all'ultimo scontro: "Mi hanno detto 'te lo meritavi'. E non me l'aspettavo, soprattutto dai Maneskin". Una piacevole sopresa. Dopo aver spiegato che in futuro canterà sia in inglese sia in italiano, Lorenzo viene paragonato dal giornalista ad Andrea Bocelli. "È un'istituzione. Confrontarmi con un grande mi sembra un po' troppo". In chiusura di intervista, Licitra dedica la vittoria a Nicola Zampaglione, autore del suo inedito "The name of love", e al nonno, scomparso proprio durante il percorso nel talent.