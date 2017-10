X Factor, Rita canta "Sally" e commuove: "Ti servirebbe un esorcista"

È tempo di Bootcamp a X Factor. E nella puntata andata in onda ieri sera, una cantante in particolare ha fatto parlare di sé. Si tratta di Rita Bellanza, 20enne attualmente disoccupata.

Diversamente dagli anni scorsi, in questa fase del talent i giudici sono divisi. Da una parte c'è Levante, a cui è stata assegnata la categoria "under donne", dall'altra Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. La cantante siciliana, pur potendo ascoltare il parere dei colleghi, si trova a decidere da sola il destino dei concorrenti. Quando però Rita Bellanza inizia a cantare, non ci sono dubbi su cosa sia giusto fare.

La 20enne porta sul palco di X Factor una delle canzoni più famose di Vasco Rossi: Sally. L'interpretazione del celebre brano commuove tutti i giudici. Mara Maionchi, già in lacrime durante l'esibizione, è entusiasta: "Mi hai fregato un po'. Devo dire che sei stata veramente brava. Dentro di te è uscito qualcosa che è andato oltre la musica". Anche Manuel Agnelli non ha dubbi e scherza: "Io conosco un buon esorcista. Devi assolutamente farti vedere da un esorcista. È incredibile, non ho mai visto una roba del genere". Fedez approva: "Concordo, è stata una gran bella esibizione e penso che ti meriti, non solo la sedia, ma anche di andare ai live". L'ultima parola è di Levante: "Questa canzone la cantano molte interpreti italiane, molte senza averne diritto. Tu ne hai il diritto". Dunque, Rita conquista la sedia.