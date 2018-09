Zac Efron, storia d’amore con Mel B? Il The Sun svela il gossip

Idolo delle ragazzine di tutto il mondo, a solo 30 anni, Zac Efron è uno fra i sex symbol più ambiti. Attore, cantante e ballerino, recentemente il suo nome è stato legato a quello di Mel B, l’ex pantera nera delle Spice Girls, ora una splendita 43enne. Il settimanale The Sun cerca di far chiarezza su un pettegolezzo piuttosto piccante.

Secondo una fonte interna del giornale, Zac Efron e Mel B avrebbero trascorso insieme una bollente notte di passione a Los Angeles, nella villa della Spice Girls. I due si sarebbero conosciuti in un sito online di incontri e, dopo una lunga e intensa chiacchierata, avrebbero deciso di incontrarsi dal vivo. Zac e Mel si sarebbero fatti travolgere dalla passione, ma a quanto pare, i due non sarebbero intenzionati a spingere oltre la loro relazione. Entrambi non vogliono costruire qualcosa di serio e duraturo.

La fonte del The Sun afferma che Mel B sarebbe molto presa da Zac Efron. “C’è chimica tra di loro, Mel pensa che Zac abbia un corpo fantastico. Tra di loro però c’è solo attrazione fisica”. Sembra che sia proprio la cantante a non voler costruire nulla di serio dato che è ancora fresco il divorzio dal produttore Stephen Belafonte, accusato di violenza domestica ai danni della figlia. Ben diversa la situazione sentimentale di Zac Efron, deciso a seguire più le vie del successo che quelle del cuore. Dopo la fine della storia con Vanessa Hudgens (che ha conosciuto in High School Musical) e Sami Mirò, l’attore ha avuto solo un flirt con Alexandra Daddario, conosciuta sul set di Baywatch. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla questione.