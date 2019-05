Zoe Kravitz si è sposata

Zoe Kravitz, la figlia del famoso cantante Lenny Kravitz, è convolata a giuste nozze. A darne notizia è UsWeekly che racconta di come l'attrice si sia sposata in segreto con il fidanzato Karl Glusman, attore visto nella pellicola Animali Notturni di Tom Ford presentato in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Zoe Kravitz, che come patrigno ha il Jason Momoa di Game of Thrones e Aquaman, aveva annunciato lo scorso ottobre che il fidanzato le aveva chiesto la mano otto mesi prima, con una proposta molto semplice e casalinga, lontana dalle luci dei riflettori. La stezza Zoe Kravitz aveva apprezzato la scelta di non fare grandi gesti come una fuga a Parigi e che il suo compagno si fosse limitato a fare una proposta naturale, in pantaloncini.

I due si frequentano dal 2016, quando sono stati presentati da un amico comune e hanno cominciato a uscire insieme subito dopo, dando prova di una forte sintonia sin dall'inizio.

Nonostante queste nozze segrete, la fonte che ha parlato con la testata scandalistica ha comunque confermato che il prossimo giugno avrà luogo una cerimonia tradizionale per suggellare i riti matrimoniali. Il paese che Zoe Kravitz ha scelto per dire di sì in modo più canonico è la Francia.

