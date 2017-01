Spionaggio e crimini via web Milano, danni per 2 miliardi

Le aziende di Milano nel mirino del crimine via web. Recenti storie di «spioni informatici» chiariscono la portata di un rischio che oggi si calcola in miliardi. Uno-due miliardi di possibili danni per le aziende che hanno sede nella città capitale economica del Paese. «Sono cifre enormi - conferma Stefano Mele, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy, sicurezza cibernetica - la realtà di chi lavora nel settore parla di milioni di attacchi globali. Non può che essere un ordine dei grandezza almeno pari a questo». Miliardi di euro di potenziali danni, dunque, per aziende come quelle milanesi che operano in settori tecnologicamente avanzati, basti pensare al design, alla moda, alla pubblicità. E mentre gli altri sistemi si stanno attrezzando, l'Italia sembra in ritardo.