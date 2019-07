Il 1° luglio del liberi tutti. Da Balotelli a De Rossi le occasioni a costo zero

C'è chi tratta da mesi, chi si è già accasato, chi è sul taccuino dei direttori sportivi di club prestigiosi, chi potrebbe essere un'occasione insperata e chi invece è a caccia di un ingaggio per dimostrare di non essere ancora finito. Il 30 giugno sancisce la fine di molti contratti e da oggi, quindi, scende in campo l'ingombrante formazione degli svincolati. E alcuni nomi sono davvero di primo livello.

Partendo da quelli che già hanno un nuovo contratto. Come Adrien Rabiot, francese che ha chiuso con il Psg, ieri sbarcato a Torino e oggi pronto a firmare il nuovo contratto con la Juve. Che già aveva pescato tra gli svincolati di lusso con Ramsey, in uscita dall'Arsenal. Anche l'Inter ha puntato su un giocatore a zero anche se tra commissioni e bonus gli investimenti sono ben altri: Diego Godin, dopo anni all'Atletico Madrid, è nerazzurro.

Tra chi è ancora a caccia di squadra, su tutti, spicca Mario Balotelli. L'attaccante, classe 1990, dallo scorso gennaio al Marsiglia vuole tornare in Italia ma chiede un ingaggio monstre da 4 milioni a stagioni. Il Parma ci sta pensando ma non è l'unica squadra. Chi punterà su di lui potrebbe fare un affarone. Affari di cuore invece per Buffon che sembra davvero prossimo a rivestire il bianconero. Un altro campione del Mondo è sulla bocca di molti. Daniele De Rossi, dopo il burrascoso addio alla sua Roma, sembra voler continuare a giocare in Italia. Fiorentina, Sampdoria, Bologna ma anche il Milan stanno pensando a lui a meno che alla fine non decida di lasciare il calcio. Tanti gli svincolati in Italia. A partire dai milanisti Montolivo, dopo una stagione da spettatore, Josè Mauri, centrocampista che quando è stato chiamato ha fatto vedere di potersela giocare, e Bertolacci, troppo condizionato dagli infortuni. Liberi di firmare per chi vogliono, così come i terzini Abate e Pasqual, il difensore Silvestre, l'esterno Biabiany, l'esperto portiere Sorrentino e i centrocampisti Miguel Veloso, Rigoni oltre al sempreverde Padoin.

Ma occasioni d'oro per chi non vuole investire sul costo del cartellino si possono trovare soprattutto all'estero. Da oggi sono liberi sul mercato talenti di primo livello come Robben (classe '84) e Ribery (nato nell'83), svincolati da Bayern Monaco. Nonostante l'età non verdissima, due indiscussi talenti. Forti e liberi anche due attaccanti di peso come Sturridge, classe '89, che lascia il Liverpool e può fare al caso di molte squadre, così come Welbeck, non confermato dall'Arsenal ma (infortuni permettendo) ancora uno su cui puntare specie considerando che ha solo 28 anni. Sul mercato, a caccia di occasioni di livello, anche l'esterno (classe '90) Brahimi (13 gol in 48 partite in stagione con il Porto) e il fantasista francese Ben Arfa, uno che pochi anni fa incantava l'Europa. Esperti ma ancora affidabili sono il roccioso centrale Cahill, in uscita dal Chelsea, e il cursore dello United Valencia. Entrambi 33 anni sulla carta d'identità ma sicuramente non da buttare. Un po' di fantasia, un po' di coraggio, un po' di voglia di risparmiare. Chissà che l'occasione di mercato non sia davvero a costo zero. O quasi.