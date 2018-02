La 12 ore giapponese di Fognini salva l'Italdavis

Esausto, stremato, ma felice come un bimbo. Fabio Fognini si aggiudica 3-6 6-1 3-6 7-6 7-5 il terzo singolare e regala all'Italia la qualificazione ai quarti di finale, appuntamento ad aprile, a Genova, contro la Francia. Dopo una tre giorni in trincea snervante e logorante, sia sul piano fisico che mentale, l'Italia vince la guerra in Giappone. E se torna a casa con il sorriso, deve ringraziare il suo eroe, il trascinatore del gruppo, in grado di indossare i panni dell'Achille azzurro ogni qualvolta indossa quella maglia con il tricolore cucito sul petto. È lui il protagonista indiscusso in quel di Morioka.

Esausto, stremato, ma felice come un bimbo. Fabio Fognini si lascia cadere a terra dopo l'errore con il dritto di tale Sugita, l'ultimo punto di una sfida infinita che ha decretato il successo per 3-1 della Nazionale di Barazzutti sul Sol Levante. Sa bene, Fabio, però, che ha rischiato tantissimo in quel tie break del quarto set, dove il tennista di Arma di Taggia, a un passo dal baratro, ovvero un match point sul 6-5 per l'avversario, è riuscito a salvarsi portando a casa il duello finale. Chi è rimasto sveglio all'alba negli ultimi tre giorni, si è reso conto quanto sia estenuante e terribile la Davis. Anche contro dei rivali sulla carta inferiori come i giapponesi mancava il n°1 Nishikori -, si rimescola tutto. Ben venga allora quest'altra vittoria al primo turno è la quarta negli ultimi cinque anni -, perché significa che se siamo al completo, in una Davis snobbata dai fuoriclasse del circuito, possiamo giocarcela ad armi pari.

Perché in tre giorni Fabio Fognini è rimasto in campo la bellezza di 12 ore. Tre match giocati in tre giorni, i due singolari e il doppio (con il ritrovato Bolelli), tre match vinti. Insomma, il ligure non si è risparmiato.

Non era nemmeno sicuro di farcela: con le energie fisiche ridotte all'osso ha rivelato di essersi addormentato sul lettino per i massaggi prima dell'incontro decisivo. «Durante il riscaldamento mi sentivo bene e allora ho detto ok, voglio scendere in campo». Cuore e tenacia fino all'ultimo scambio: «Sono stanco morto e ho male dappertutto. Chissà se Federico (il figlio, ndr) e Flavia a casa si sono svegliati in tempo per vedermi in tv. Manco da casa dal 3 gennaio e non vedo l'ora di riabbracciarli». Come Ulisse di ritorno a Itaca.