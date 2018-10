50 migliori allenatori del 2018: Allegri escluso dal podio

Four Four Two ha diramato la classifica riguardante i 50 migliori allenatori del 2018. A trionfare è Pep Guardiola, premiato per due motivazioni principali: aver conquistato la Premier con più giornate d'anticipo rispetto a chiunque altro e aver battuto alcuni record (vittorie consecutive, miglior differenza reti, punti). Battuti Didier Deschamps (vincitore della Coppa del Mondo), Diego Simeone (trionfante sia in Europa League sia in Supercoppa Europea) e Zinedine Zidane (terza Champions League consecutiva, Ecco il suo possibile futuro). Esclusi d'oro sono Julen Lopetegui e Carlo Ancelotti. C'è invece Luis Enrique, sedutosi da poco sulla panchina della Spagna. Vi sono anche alcuni italiani: figurano Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Eusebio Di Francesco, Antonio Conte, Luciano Spalletti, Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo, Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Di seguito è riportata la classifica completa.

La classifica

1) Josep Guardiola (Manchester City)

2) Zinedine Zidane (svincolato)

3) Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid)

4) Massimiliano Allegri (Juventus)

5) Jurgen Klopp (Liverpool)

6) Didier Deschamps (France)

7) Mauricio Pochettino (Tottenham)

8) Maurizio Sarri (Chelsea)

9) Julian Nagelsmann (Hoffenheim)

10 Ernesto Valverde (Barcellona)

11) Tite (Brasile)

12) Leonardo Jardim (svincolato)

13) Eusebio Di Francesco (Roma)

14) Lucien Favre (Borussia Dortmund)

15) Marcelino (Valencia)

16) Luis Enrique (Spagna)

17) Janne Anderson (Svezia)

18) Antonio Conte (svincolato)

19) Philippe Cocu (svincolato)

20) Thomas Tuchel (Paris Saint Germain)

21) Zlatko Dalic (Croazia)

22) Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk)

23) Gian Piero Gasperini (Atalanta)

24) Pablo Machin (Siviglia)

25) José Mourinho (Manchester United)

26) Domenico Tedesco (Schalke 04)

27) José Bordalas (Getafe)

28) Renato Portaluppi (Gremio)

29) Nico Kovac (Bayern Monaco)

30) Bruno Genesio (Olympique Lione)

31) Unai Emery (Arsenal)

32) Marcelo Gallardo (River Plate)

33) Sergio Conceicao (Porto)

34) Rafael Benitez (Newcastle)

35) Marco Giampaolo (Sampdoria)

36) Adi Hutter (Eintracht Francoforte)

37) Abdullah Avci (Basaksehir)

38) Stefano Pioli (Fiorentina)

39) Luciano Spalletti (Inter)

40) Gareth Southgate (Inghilterra)

41) Eddy Howe (Bournemouth)

42) Quique Setien (Betis Siviglia)

43) Rudi Garcia (Olympique Marsiglia)

44) Abel Ferreira (Sporting Braga)

45) Ariel Holan (Independiente)

46) Juan Carlos Osorio (Paraguay)

47) Sean Iyche (Burnley)

48) Ricardo Gareca (Perù)

49) Simone Inzaghi (Lazio)

50) Brendan Rodgers (Celtic)