50mila euro di multa alla Lazio per gli adesivi con Anna Frank

È stata accolta soltanto parzialmente la richiesta della Procura federale, che per la Lazio aveva proposto una multa da 50 mila euro e due turni a porte chiuse per via degli adesivi anti-semiti, con l'immagine di Anna Frank vestita con la divisa giallorossa degli avversari romani.

Gli adesivi furono trovati nella Curva sud dello Stadio Olimpico lo scorso 22 ottobre, quando la Lazio stava disputando il match casalingo di serie A contro il Cagliari.

Il Tribunale federale nazionale ha confermato la multa per il club, ma si è limitato alla sanzione, senza incidere sulle prossime partite dei biancocelesti, come chiesto invece dal procuratore Giuseppe Pecoraro.