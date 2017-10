Le pagelle di Roma-Napoli

LE PAGELLE DELLA ROMA

6 ALISSON Incolpevole sul gol.

6 PERES La volontà non gli manca, spinge insistentemente a destra.

6 MANOLAS Mette più di una toppa centralmente, quando avanzano i bombardieri azzurri (dal 14' st FAZIO 6 Colpisce il palo).

5 JUAN JESUS In difficoltà quando si lascia prendere in velocità dall'avversario.

6 KOLAROV Cura molto la fase difensiva, a discapito di qualche accelerazione. Ma tiene bene Callejon.

5,5 PELLEGRINI Stordito nel primo tempo dal palleggio napoletano, prova a riprendersi nella ripresa (dal 33' st GERSON sv).

5 DE ROSSI Pare impacciato, quasi impotente nel far nascere l'azione. Un suo tocco maldestro manda in gol Insigne.

5 NAINGGOLAN Fa il trequartista e si annulla con Jorginho.

5,5 FLORENZI Non è un cliente facile Ghoulam, che in pratica si mette a giocare nella metà campo giallorossa. E allora lui fa il terzino (dal 32' st UNDER sv).

5 DZEKO Isolato, penalizzato dall'atteggiamento timido della squadra. Solo un guizzo di testa: traversa.

5,5 PEROTTI Meno offensivo del solito, prende coraggio e campo nella ripresa.

All. Di Francesco 5 Chissà se l'atteggiamento di attendere il Napoli era studiato, sta di fatto che i suoi costruiscono poco.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

7 REINA Intervento miracoloso su Fazio, lui e due pali salvano il risultato nei secondi 45'.

6,5 HYSAJ Buona personalità nell'attaccare Perotti.

6 ALBIOL Regista difensivo, ordina di far salire la linea difensiva quasi a metà campo.

6,5 KOULIBALY Quasi insuperabile nell'uno contro uno, è in un gran momento di forma.

6,5 GHOULAM Tampona subito Florenzi, in modo poi da guadagnare campo per spingere alla sua maniera.

6,5 ALLAN Pedina tuttofare a centrocampo, è tra i più energici in marcatura.

6 JORGINHO In pratica Nainggolan lo prende a uomo e allora lui costringe il belga a girare fuori posizione (27' st Diawara sv).

6 HAMSIK Quando sale di ritmo, la manovra diventa veloce ed efficace. E' il riferimento della catena di sinistra (26'st Zielinski sv)

5,5 CALLEJON Meno appariscente di altre volte, si accontenta di tenere basso Kolarov (37' stv Rog sv).

5,5 MERTENS Piazza un paio di spunti come solo lui sa fare ma in zona gol si vede soltanto una volta.

7 INSIGNE Brinda al centesimo gol proprio contro chi non aveva mai segnato.

All. Sarri 7 Primo tempo di grandissima personalità. Otto su otto: è in fuga scudetto.

Arbitro Rocchi 6,5 Lascia giocare molto, sbaglia poco o niente.