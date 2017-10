Alex Sandro in partenza? "Via dalla Juve a gennaio"

Calciomercato finito? Nemmeno per sogno. Le trattative proseguono senza sosta anche a campionato iniziato. E di fatto protagonista di una trattativa top secret che potrebbe condurre ad un clamoroso colpo già a gennaio è Alex Sandro. A quanto pare il bianconero potrebbe volare a Londra presto: destinazione Chelsea. Conte da tempo chiede un rinforzo e così i dirigenti dei blues adesso puntano su Alex Sandro. E il bianconero che ha conquistato la fascia della Juve potrebbe pensare ad un addio anticipato per provare l'avventura con la squadra di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Daily Star, Alex Sandro potrebbe andare al Chelsea con un''offerta da almeno 68 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far vacillare i dirigenti della Juventus e dunque cambiare radicalmente la fascia della Signora. Bisogna capire chi sostituirà il bianconero in un settore chiave per il gioco della Juve. Di fatto i bianconeri dopo la sconfitta nella finalissima di Cardiff adesso provano nuovamente la scalata alla Champions per la finalissima di Kiev. Un obiettivo raggiungibile solo ad una rosa ampia e di qualità. La partenza di Alex Sandro potrebbe porcurare non pochi problemi alla Juve soprattutto in Europa. In campionato la rosa di Allegri sembra lanciata verso un'altra stagione da protagonista, in Europa invece ci sono molti più ostacoli. Difficili da superare con un Alex Sandro in meno.