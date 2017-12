Alex Sandro va via subito? La Juve su Emerson Palmieri

Un super-titolare che parte e un super-rimpiazzo che arriva? Non è facile, ma la Juventus potrebbe finire a cercare un esterno sinistro per il nuovo anno. Alex Sandro potrebbe già partire durante la finestra di calciomercato di gennaio.

Movimento a sinistra

Per un Alex Sandro che va, ci potrebbe essere un Emerson Palmieri che entra: sembra questa la soluzione che la Juventus adotterebbe per rimpiazzare il brasiliano in caso di cessione a gennaio. Fantamercato? Mica tanto. Sandro sembra sempre più intenzionato a voler partire. E Marotta, si sa, non è intenzionato a trattenere nessuno che non voglia indossare la casacca della Juventus.