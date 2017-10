Allegri bacchetta i suoi: "Serve più concentrazione, persi 5 punti in 2 partite"

La Juventus di Massimiliano Allegri dopo aver pareggiato contro l'Atalanta, prima della sosta per le nezionali, esce sconfitta dal match contro la Lazio di Simone Inzaghi che, in rimonta, ha espugnato per 2-1 l'Allianz Stadium, violando uno stadio che per due anni aveva visto solo vittorie e qualche pareggio. Gonzalo Higuain è in seria difficoltà, la difesa balla pesantamente, mentre Paulo Dybala, subentrato nel secondo tempo, ha sbagliato il secondo rigore consecutivo. Allegri, nonostante la sconfitta, è sereno ma al termine del match contro i biancocelesti ha bacchettato i suoi ragazzi: "Dobbiamo evitare cali di concentrazione. Le avvisaglie di quello che è successo oggi c'erano già state a Bergamo e Sassuolo. Abbiamo lasciato cinque punti per strada, per vincere il campionato bisogna combattere e fare fatica".

Allegri ha poi parlato elogiato Higuain e parlato della difficile condizione psicologica di Paulo Dybala, per quanto concerne i rigori, visto che la Joya, generalamente cecchino implacabile dagli undici metri, ne ha già falliti due con quello di ieri sera: "Higuain? "Gonzalo ha fatto una buona partita, ha avuto sfortuna in alcuni episodi. Paulo invece deve stare tranquillo. Continuerà a tirare i rigori, basta che torni a farlo con cattiveria, anche perché abbiamo perso 5 punti per i rigori. Sono momenti che capitano nella carriera di un calciatore. Ma servono per rimettersi in piedi e ricominciare a fare le cose per bene. Non ha giocato perché è arrivato tardi giovedì e si è allenato solo ieri".