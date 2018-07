Allegri-CR7, contatto telefonico: "Ciao Cristiano, sono Max"

La Juventus sta ancora lavorando sui fianchi il Real Madrid per convincere Florentino Perez a "mollare" Cristiano Ronaldo che sarebbe il vero colpo ad effetto di questa sessione di calciomercato. Il club bianconero è già d'accordo su tutto con il portoghese e con il suo potente procuratore Jorge Mendes e andrebbe a percepire circa 30 milioni di euro netti a stagione per i prossimi quattro anni mentre al Real Madrid andrebbe una cifra di poco superiore ai cento milioni. Secondo i media spagnoli e portoghesi l'affare si farà sicuramente anche il numero uno delle merengue non si è ancora rassegnato all'idea di perdere uno dei giocatori più forti della storia del calcio.

Allegri gongola sapendo che la Juventus sarà ancora più forte dello scorso anno visti gli innesti di giocatori importanti come Emre Can, Mattia Perin e Joao Cancelo che si vanno ad unire a Caldara e Spinazzola. Con Cristiano Ronaldo, però, si farebbe un salto di qualità enorme visto che il fuoriclasse di Funchal è, con Messi, il giocatore più forte del mondo che può sposatare gli equilibri in qualsiasi momento. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico livornese ha avuto un contatto telefonico con CR7 grazie ad un collaboratore di Jorge Mendes. I due si sarebbero scambiati poche parole, forse in inglese, ma resta il fatto che un primo contatto tra i due c'è stato: ora resta solo da aspettare la fumata bianca con Allegri che potrà non solo parlargli ma ammirarlo ed allenarlo tutti i giorni.