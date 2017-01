Allegri studia già l'inglese "Ma sto bene alla Juve"

La sconfitta in Supercoppa per la Juve a quanto pare è stato solo un piccolo incidente. La corsa in campionato va spedita e i bianconeri sembrano non avere rivali. Ma da tempo qualche voce parla di malumori da parte di Massimiliano Allegri. E qualcuno avrebbe anche avanzato l'ipotesi di un cambio di panchina a fine stagione. Un cambio che potrebbe segnare e non poco il futuro bianconero. Allegri a Doha è apparso nervoso. La vittoria in campionato ha riportato tranquillità nell'ambiente bianconero, ma il test di Champions degli ottavi comincia ad avvicinarsi e in Europa la Juve deve mostrare i muscoli. Un altro scudetto ovviamente non sarebbe sgradito dalle parti di Torino, ma quella coppa dalle grandi orecchie manca ormai dal 1996. E un flop in Europa potrebbe comunque porre la parola fine all'avventura di Allegri a Torino.



E così "Max" intanto studia l'inglese. In tanti lo vorrebbero già in premier, ma lui per il momento è determinato nel portare a termine il suo lavoro a Torino. Ma qualche frase, come riporta la Gazzetta dello Sport allarma già i tifosi: "Sto studiando inglese, ma non certo per andare all’Arsenal. Qui alla Juventus sto bene. La cosa buffa è che a Londra ci sono stato davvero, ma in vacanza con mia figlia, e il giorno stesso che sono arrivato in Inghilterra è uscita una mia foto sul Sun. Se poi la Juventus ha intenzione di cambiare allenatore, basta che me lo dica".