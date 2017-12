Allegri su Dybala: "A Paulo non hanno fatto bene i continui paragoni con Messi"

Domani sera la Juventus di Massimiliano Allegri chiuderà il suo girone d'andata del campionato sul campo dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia, ex giocatore bianconero. Il tecnico bianconero è soddisfatto del rendimento della sua squadra e se questa sera il Napoli di Sarri dovesse pareggiare o perdere a Crotone, con una vittoria domani sera la Vecchia Signora sarebbe campione d'inverno. Allegri, però, non fa calcoli e non sottovaluta l'avversario: "Dobbiamo solo vincere per chiudere l'anno nel migliore dei modi. Tra l'altro la Juventus non vince a Verona dal 2001 e ha perso tante volte: credo che la Juventus su 17 partite abbia perso 10 volte a Verona, e abbia vinto solamente 7 volte, quindi quella di domani è una partita per noi dove bisogna prendere i tre punti".

L'ex allenatore del Milan ha poi parlato di Dybala: "Si è allenato bene in settimana, potrebbe tornare a giocare dal primo minuto con Mandzukic e Higuain. I paragoni con Messi e Cristiano Ronaldo sono stati dannosi per lui. In Italia non c'è più pazienza di aspettare e molti giocatori si bruciano. I giovani vanno aspettati, vanno lasciati crescere. Gli mettiamo troppa pressione. Paulo è straordinario, ma andiamoci piano. È intelligente è ha capito. Perché non si può paragonare un ragazzo di 24 anni a due mostri sacri del calcio, anzi a tre, che in due hanno vinto 10 Palloni d'Oro, più c'è Neymar che è un altro che ci è vicino. Paulo quindi deve fare il suo percorso e non deve essere paragonato a nessun altro giocatore".