"Allegri va via a giugno" Ecco chi può sostituirlo

La premier parlerà sempre più italiano. Secondo le insistenti indiscrezioni che arrivano dalla Gran Bretagna, Massimiliano Allegri a fine stagione potrebbe accomodarsi sulla panchina del Chelsea per sostituire Antonio Conte. L'avventura dell'ex Ct della Nazionale è ormai al capolinea sulla panchina dei Blues. E così iniziano già le grandi manovre per sostituirlo. Il nome in pole position per Abramovich è proprio quello di Max Allegri.



L'altra alternativa invece risponde al nome di Luis Enrique. Ma il Corriere dello Sport guarda già in casa Juve e prova a fare il nome del nuovo tecnico in caso di addio di Allegri. Tra i nomi emergenti c'è quello di Simone Inzaghi che con la sua Lazio sta facendo un'ottima stagione con i biancocelesti in corsa per un piazzamento Champions. Subito dietro c'è Roberto Mancini che attualmente allena lo Zenit e che potrebbe tornare in Italia nella prossima stagione. Anche lo stesso Luis Enrique è in corsa per la panchina Juve. Infine il sogno Zidane: ha già vinto due Champions con il Real Madrid e magari potrebbe tornare a Torino.