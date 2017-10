All'Italia basta Candreva: azzurri corsari in Albania e testa di serie ai playoff

L'Italia di Giampiero Ventura fatica oltremisura contro l'Albania di Christian Panucci ma alla fine riesce a piegare la resistenza dei padroni di casa, al 73', con un gol del nerazzurro Antonio Candreva. Nel primo tempo Immobile, Insigne ed Eder si procurano delle ottime occasioni per portare in vantaggio l'Italia ma l'Albania risponde con il napoletano Hysaj, Grezda e Sadiku. Gli azzurri hanno anche protestato per un rigore non concesso per mano di Veseli su cross di Eder.

Nella ripresa l'Italia alza il ritmo e va vicino al gol in più di una circostanza con Eder, Candreva e Immobile che non riescono a segnare. Al 61' Eder si mangia un gol incredibile, mentre Buffon al 63' salva tutto sul tiro di Grezda. Al 73' ecco il gol del vantaggio siglato da Candreva che raccoglie l'assist di Spinazzola da sinistra, stoppa e batte Berisha con un tiro potente sotto la traversa. Nel finale Berisha salva su Immobile e il risultato non cambia: finisce 1-0 per l'Italia che sarà testa di serie nel sorteggio del 17 ottobre e almeno sulla carta affronterà un playoff morbido