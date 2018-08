Un altro Cristiano Ronaldo per la Juventus: è il figlio Cristianinho

Non bastava un Ronaldo alla Juventus. Da ieri, tra i tesserati per la società bianconera, c'è anche il figlio di Cr7, Cristianinho. Come riporta la Gazzetta dello Sport la società bianconera ha pubblicato su suo sito ufficiale le foto della prima sessione di allenamento svolta dall'under 9 della Juventus, quelli che un tempo erano romanticamente chiamati Pulcini. Lingua di fuori, sguardo concentrato, Cr7 jr. si è preso subito la scena facendosi notare per un'incredibile somiglianza con papà Cristiano.

Ne avevamo sentito parlare per la prima volta a giugno, quando al termine di una partita di Cristiano Ronaldo era entrato in campo e aveva segnato un paio di gol spettacolari sotto gli occhi soddisfatti del papà. Che il figlio dell'asso portoghese, Cristianinho, avesse talento, lo si era già capito. Se ne sono accorti anche i dirigenti della Juventus, bravi ad approfittare dell'acquisto del calciatore più famoso al mondo per mettere sotto contratto anche Cr7 jr, nuovo giocatore dell'Under 9 bianconera che ieri ha svolto il suo primo allenamento nel centro sportivo di Vinovo insieme ai suoi compagni entusiasti.

D'altronde, non capita tutti i giorni di scambiarsi il pallone con il figlio di un fenomeno. A bordocampo c'era anche Georgina, la madre adottiva del ragazzino. Le immagini pubblicate sul sito ufficiale della Juventus raccontano le emozioni del primo giorno. L'arrivo dei bambini con la sacca griffata Juve, le foto di rito prima del "calcio d'inizio" e l'abbraccio tra i bambini in compagnia dei loro allenatori. Ben tre, tra cui un'insolita presenza femminile che dimostra come il mondo del pallone stia cambiando rapidamente pelle. E infatti, a soli 8 anni Cristianinho ha già un profilo Instagram. Ma a colpire ancora di più sono le sue abilità palla al piede tanto che la squadra di calcio a cinque di Volpiano, la L84, ha provato a strapparlo alla Juventus. Ma Cr7 jr. ha voluto rimanere accanto al padre. Preferendo crescere sotto la sua ala protettiva, allenandosi a pochi metri di distanza da lui.