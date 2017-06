Anastasi attacca Higuain: "Ha sempre qualche chilo di troppo"

Gonzalo Higuain ha perso, come la Juventus, l'ennesima finale della sua carriera. Il Pipita, contro il suo Real Madrid, non è riuscito mai a pungere ed è stato fagocitato da Varane e Sergio Ramos che sono stati praticamente perfetti. C'è da dire che l'ex Napoli e River Plate non è stato aiutato da Paulo Dybala che praticamente non è mai sceso in campo. Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus ha commentato la partita ai microfoni di Itasportpress.it: "Dopo il gol dell’1-1 che aveva dato fiducia, la Juventus pensava di poter dare il colpo del ko, ma purtroppo non è stato così. La squadra è tornata in campo svuotata, non so se ciò sia da attribuire alla forma fisica o a quella psicologica, però sicuramente il Real Madrid ha vinto perché ha meritato. Resta un grande rammarico, visto il primo tempo disputato, nessuno si aspettava di perdere con questo risultato”.

Anastasi ha poi attaccato Higuain: "Vedere come hanno giocato Higuain e Dybala dispiace. Le valutazioni nei vari giornali sono stati dal 4 al 5 massimo. Purtroppo invece dall’altra parte Ronaldo non ha fatto tantissimo, ma il suo dovere lo ha svolto alla grande, cioè fare gol. Posso capire che Higuain e Dybala giochino male, ma mi aspetto che diano la zampata vincente e invece non c’è stata. Il Pipita, secondo me, non è mai stato in condizione ottimale. Si è portato quei chili in più di inizio campionato per tutta la stagione, non so per quale motivo. Ma non era brillante come a Napoli. E’ stato sempre sovrastato dai difensori avversari nelle partite più importanti e questo vuol dire che la condizione fisica non è stata al massimo quest’anno. La Juventus aveva preso Higuain per vincere la Champions League ma alla fine non è stato così”.