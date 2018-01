Anche il figlio di Pirlo potrebbe vestire i colori della Juventus

Potrebbe essere il secondo Pirlo a vestire i colori della Signora di Torino. Dopo Andrea anche il figlio Nicolò, classe 2003 potrebbe seguire il papà, anche se non allo stesso livello.

È il Corriere Torino a scrivere che Pirlo Junior farà a breve un provino con la selezione Under 16 bianconera. Attualmente, con il numero otto sulla maglietta, gioca per il Pecetto, ma da qualche tempo è tenuto d'occhio dagli osservatori della Juventus.

" Io, quando guardo un ragazzino vedo come stoppa e passa la palla - dice di lui il papà -. Si capisce subito: se sa stoppare e passare, è bravo. E Nicolò mi somiglia tanto, è tecnico e poco grintoso e si diverte a giocare a calcio, che è la cosa più importante ".

Andrea non ha mai fatto pressioni perché il figlio intraprendesse la sua stessa carriera, ha raccontato. Anche forte della convinzione che i genitori che fanno gli allenatori in tribuna non siano poi una gran cosa, forte dell'esempio arrivatogli dai genitori.

"Quando giocavo andavano dall’altra parte della rete per non sentire gli altri papà. Per fortuna"