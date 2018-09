Anderson-Rami, storia d'amore al capolinea? Pamela rifiuta la proposta di matrimonio

C'eravamo tanto amati, potrebbe essere questo il titolo del film per definire la fine della storia d'amore tra Pamela Anderson e l'ex difensore del Milan e campione del mondo con la Francia Adil Rami. Nemmeno due mesi fa, dopo la vittoria del Mondiale in Russia, si parlava di matrimonio tra i due con il quotidiano spagnolo As che dava per certe le nozze tra il 32enne francese e l'ex bagnina di Baywatch di 18 anni più grande.

Secondo i media statunitensi, però, la storia d'amore tra Rami e Pamela è giunta al capolinea visto che l'attrice 51enne avrebbe rifiutato la proposta di matrimonio dell'ex difensore rossonero. Secondo i rumors, l'attrice americana si sarebbe piccata per la scelta del difensore del Marsiglia di sacrificare la loro relazione per passare più tempo con i due figli Mad e Zayn, avuti dalla precedente relazione con l'ex moglie Sidonie Biemont. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, sarebbe un vero colpo per una delle coppie del mondo dello spettacolo più chicchierate degli ultimi mesi.