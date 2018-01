Annuncio choc della Franchini "Mi devo fermare, ho il cancro"

L'annuncio arriva a sorpresa e di fatto stupisce tutto il mondo dello sport. "Mi devo fermare ho un tumore". A parlare Elena Franchini, 32 anni e discesista della nazionale di sci alpino. Come ha rivelato a Teleboario, il problema di salute scoperto una settimana è serio e quegli "accertamenti per uno stato di forma non ottimale" di fatto hanno rivelato un problema ben più grave. Poi il post per i tifosi su Instagram: "A tutti é capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non é facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni. Tutto scivola via come pioggia. Questa é la vita, non sai mai cosa può succedere, ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più forte e realizzare i miei sogni". Infine la speranza: "È una sfida dura da vincere, ma ritornerò sugli sci".