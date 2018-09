Arsenal, Bellerin: "I tifosi mi chiamano lesbica perché ho i capelli lunghi"

Hector Bellerin è cresciuto nelle giovanili del Barcellona ma gioca ormai tra le fila dell'Arsenal da diversi anni. Lo spagnolo classe '94 è uno dei punti fermi dei Gunners anche se ai microfoni del Times ha parlato del suo rapporto conflittuale con i tifosi della squadra londinese: "Alcuni tifosi riescono a essere molto offensivi. La maggior parte degli insulti mi arrivano online, ma alcuni si sentono anche allo stadio. Mi dicono ‘lesbica’ perchè porto i capelli lunghi e poi continuano con tanti altri insulti omofobi. E quando gioco male, la situazione diventa insostenibile. Ormai mi sono abituato, ma può fare male. E ogni tanto, ti porta a metterti in discussione. Il problema è che i tifosi hanno una loro idea di come un calciatore dovrebbe vestirsi, come dovrebbe comportarsi e di cosa dovrebbe parlare".

Bellerin ha poi parlato del suo periodo peggiore, quando l'anno passato fu costretto a chiudere i suoi account social per via dei troppi insulti ricevuti: "Se ti comporti in maniera diversa da quello che si aspettano, diventi un bersaglio. C’è un sacco di pressione affinchè ci si conformi agli altri. Ed è una cosa molto pericolosa, perchè nella vita bisognerebbe essere liberi di esprimersi per come si è. Il periodo peggiore risale a un anno e mezzo fa, ho dovuto chiudere temporaneamente gli account social per gli insulti che ricevevo. Molte persone mi dicono cose belle, ma è normale concentrarsi sugli insulti. E ogni giorno cerco di imparare a combattere questa situazione nella miglior maniera possibile".