Arsenal, Elneny choc: trovato un cadavere nella sua casa in Egitto

Mohamed Elneny è un centrocampista egiziano che dal gennaio del 2016 veste la maglia dell'Arsenal. Il 27enne in tre anni e mezzo con i Gunners ha messo insieme 89 presenze in tutte le competizioni ed ha realizzato due reti. L'ex giocatore del Basilea, tra l'altro, è anche uno dei punti fermi della nazionale egiziana con cui ha raccolto 76 gettoni conditi da sei reti. Elneny è ancora in forza all'Arsenal che in questi giorni ha dovuto fronteggiare la brutta disavventura di due suoi tesserati Mesut Ozil e Sead Kolasinac che sono stati attaccati da alcuni malviventi con il difensore serbo che li ha affrontati, e fatti scappare, a mani nude.

A distanza di qualche giorno da questa assurda aggressione avvenuta a Londra, il club inglese deve incassare un'altra brutta notizia dato che secondo quanto riporta il sito 24.ae, è stato rinvenuto un cadavere nell'appartamento in Egitto di Elneny. A fare la macabra scoperta è stato il padre del giocatore che stava facendo un sopralluogo della struttura nei pressi della città Mahalla Al-Kubra. Il corpo, al momento, non è stato ancora identificato ma sono naturalmente in corso indagini da parte della polizia per fare luce su questo agghiacciante avvenimento.

