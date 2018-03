Astori, sindaco Firenze proclama ​lutto cittadino per giorno funerali

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che nel giorno delle esequie del capitano della Fiorentina Davide Astori verrà proclamato il lutto cittadino.

Lutto per la città

" La notizia della scomparsa prematura di Davide Astori - afferma Nardella in una nota - ha sconvolto il mondo del calcio e addolorato tutta Firenze, città che lui aveva scelto per la sua professione e per la sua vita familiare. Il ruolo di capitano della squadra della città, il profondo legame che ha saputo costruire non solo con i tifosi ma con l'intera comunità grazie anche alle indubbie qualità umane e ai valori civici in cui ha dimostrato di credere, la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età nella quale è stato colto da una morte tragica e improvvisa, sono alla base del sentimento collettivo di cordoglio di tutta Firenze ".