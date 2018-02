Atalanta per l'impresa: ribaltare il Borussia Lazio, servono due gol

Milan già qualificato, Napoli praticamente eliminato, Lazio in piena corsa per ribaltare il risultato dell'andata, Atalanta anche ma a caccia di un'impresa contro un avversario più quotato. Italiane in campo questa sera per conquistare gli ottavi di Europa League ma le partite davvero interessanti sono soltanto due.

Merito del Milan e colpa del Napoli. I rossoneri di Gattuso, con il 3 a 0 in casa del Ludogorets, hanno di fatto chiuso il discorso e quella di San Siro sarà solo una partita di allenamento. Chiaro, con Gattuso in panchina mai abbassare la guardia ma tirare un po' il freno è possibile. Così come farà Sarri per il suo Napoli. Questa volta il risultato è opposto però. L'1-3 casalingo all'andata contro il Lipsia ha precluso quasi del tutto le speranze di passare il turno. Servirebbe un'impresa ma soprattutto un'altra mentalità che gli azzurri hanno dimostrato di non avere, anzi, di non voler avere. Sarri in primis è stato chiaro dicendo che l'obiettivo è il campionato. E allora la gara in Germania diventa quasi un fastidio.

Alla faccia di chi all'Europa ci tiene eccome e farà di tutto per restarci, come Lazio e Atalanta. La squadra di Inzaghi deve recuperare dall'1 a 0 subito in Romania contro la Steaua. Impresa che pare tutt'altro che impossibile. «Dobbiamo essere equilibrati in campo e non subire nulla», ha detto il tecnico. «L'anno scorso abbiamo fatto molti sacrifici per arrivare in Europa League, quindi faremo di tutto per passare. Cercherò di schierare la migliore formazione possibile. L'importante è non subire gol». E anche lasciare da parte i malumori dell'ambiente per l'ormai certo addio di De Vrij che ha deciso di non rinnovare il contratto e andare via a fine stagione, probabilmente in direzione Inter. Inzaghi schiererà la formazione migliore, olandese compreso, puntando sull'effetto Olimpico nonostante i 10mila tifosi rumeni annunciati nella capitale.

Ma la sfida più affascinante è senza dubbio quella di Reggio Emilia dove la cenerentola Atalanta vuole fare lo sgambetto al grande Borussia Dortmund. Già all'andata ci è andata vicina, perdendo 3 a 2 soltanto nei minuti di recupero. Ora serve vincere contro i tedeschi e tutto l'ambiente nerazzurro è già mobilitato per una gara che può valere una stagione. L'attesa è grandissima e a suonare la carica, col consueto garbo, ci ha pensato il presidente Antonio Percassi: «All'andata abbiamo vissuto emozioni fantastiche, uniche, per certi versi incredibili e indescrivibili. Ciò che era impensabile fino a qualche tempo fa, oggi è realtà! E come vi sento spesso cantare siam bergamaschi e non conosciam confine. Niente di più vero. Uniti e compatti per un'altra festa nerazzurra, per scrivere insieme la nostra storia». Non sarà facile contro i tedeschi ma l'Atalanta di coppa ha già dimostrato di saper fare miracoli. E passare agli ottavi contro i tedeschi sarebbe davvero un'impresa di quelle che fanno sognare un'intera città.