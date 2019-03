Atletico, europei indoor: Tamberi d'oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi fuoriclasse assoluto agli Europei indoor a Glasgow, in Scozia. Il 26enne di Civitanova Marche ha vinto l'oro nel salto in alto saltando la bellezza di 2 metri e 32 ed eguagliando il suo primato stagionale al coperto. Tamberi ha preceduto l'ucraino Andriy Protsenko, medaglia d'argento, a ex aequo con il greco Konstadinos Baniotis, che hanno saltato la misura di 2 metri e 26 centimetri.

La gara di Tamberi è stata praticamente perfetta e questo è il suo primo grande risultato dopo l'infortunio grave occorso al piede l'estate di tre anni fa, nel 2016 che lo costrinse a saltare le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Gianmarco è stato davvero bravo e la sua serie di misure è stata perfetta superando ai primi tentati le misure di 2,18, i 2,22, i 2,26 e i 2,29. Al secondo tentativo, invece, il 2,32 che gli ha regalato il primato e la medaglia d'oro. Nella bacheca di Tamberi questo titolo continentale si va ad aggiungere all'oro mondiale indoor conquistato a Portland e quello europeo all'aperto di Amsterdam vinti entrambi nel 2016.