Atp Shanghai, Federer spietato: Nadal ko in due set. Sesto titolo stagionale per il basilese

Continua il 2017 magico di Roger Federer che vince il suo sesto torneo stagionale. Il fuoriclasse svizzero ha battuto in finale all'Atp di Shanghail'amico-rivale Rafael Nadal, in 72 minuti di gioco, con i parziali di 6-4, 6-3. Il basilese è stato praticamente perfetto, ha soffocato lo spagnolo con scambi corti e non ha mai mollato a livello mentale, anzi ha sempre tenuto sotto pressione il giocatore maiorchino.

Per Federer si tratta della seconda affermazione a Shanghai e del sesto titolo stagionale, proprio come Nadal che resta però al comando della classifica Atp. Lo svizzero, però, avrà ancora modo di poter scalzare Rafa dal suo trono nel prossimo torneo che partirà lunedì 30 ottobre a Parigi. Il 12 novembre, infine, ci sarà l'ultimo torneo che chiuderà la stagione ovvero l'ATP World Tour Finals. Federer, con quella di oggi, vince la sua finale numero 94 su 143 disputate nella sua fantastica carriera e si avvicina sempre di più a Nadal che è sempre davanti per quanto riguarda gli scontri diretti ma ha perso 4 volte su 5 in questa stagione contro l'elvetico.