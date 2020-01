Australian Open, Fognini si qualifica per gli ottavi di finale

Fabio Fognini si conferma in forma strepitosa sia a livello fisico che mentale, batte Guido Pella e vola agli ottavi di finale degli Australian Open. Dopo la battaglia durata oltre 4 ore contro Jordan Thompson, tennista di casa, ci si attendeva un'altra battaglia oggi contro l'agguerrito 29enne tennista argentino di Bahia Blanca che è invece stato travolto dal 32enne di Sanremo che non gli ha lasciato scampo.

Fognini ha fatto sua la partita in 2 ore e nove minuti di gioco con i parziali netti di 7-6 (0), 6-2, 6-3 in un match equilibrato solo nel primo set dove però Fabio ha spinto bene nel tie-break chiudendo addirittura per sette punti a zero. Nel secondo set il compagno di Flavia Pennetta preme sull'acceleratore e chiude con un doppio break in suo favore. Nel terzo e decisivo parziale Fognini resta concentrato, fa il break al suo avversario e chiude così agevolmente la partita di terzo turno.

Ora per Fabio ci sarà un test importante agli ottavi di finale ma tutto sommato molto abbordabile dato che parte come favorito contro l'americano Tennys Sandgren che al secondo turno aveva fatto fuori il numero 12 del seeding, ovvero Matteo Berrettini. Fognini potrà vendicare l'amico e connazionale: in palio c'è un prestigioso accesso ai quarti di finale degli Australian Open, mai riuscito in carriera a Fognini che nel 2014 e nel 2018 si è fermato al quarto turno.

Serena, out drammatico

Nel tabellone femminile esce a sorpresa una delle grandi favorite: la 38enne statunitense Serena Williams battuta per due set a uno dalla cinesa Wang con i parziali di 4-6, 7-6, 5-7 in favore dell'asiatica che estromette a sorpresa la più giovane delle sorelle Williams che dovrà rimandare al Roland Garros la possibilità di vincere il 24esimo torneo del Grande Slam. La connazionale di Serena, Coco Gauff a soli 15 anni ha già le stigmate della campionessa ed ha fatto fuori la detentrice del titolo Naomi Osaka che esce così di scena anzitempo.

L'addio di Caroline

Altra grande sorpresa è stata la sconfitta di Caroline Wozniacki, ex numero uno al mondo per 71 settimane e vincitrice degli Australian Open nel 2018. La danese aveva già annunciato che quello di oggi sarebbe stato il suo ultimo torneo in carriera e che si sarebbe ritirata, a soli 29 anni, per colpa dell'artrite reumatoide. La Wozniacki ha perso contro la tunisina Ons Jabeur, numero 78 del mondo, con i parziali di 7-5, 3-6, 7-5 e al termine del match è scoppiata in lacrime ringraziando tutti: "Quello che ho ottenuto in campo è stato incredibile. Il supporto di mio padre che mi ha allenato in tutti questi anni. Ecco, questi ricordi non mi lasceranno mai. Piango, ma sono felice".

