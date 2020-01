Australian Open, Giannessi perde la testa: "All'Atp sono tutti figli di..."

Le qualificazioni per gli Australian Open procedono a rilento per via dei continui stop forzati a causa dell'aria irrespirabile dovuta agli incendi che stanno devastando la grande isola oceanica. Il torneo inizierà in via ufficiale lunedì 20 gennaio e per questa ragione il tabellone dovrà comporsi entro il fine settimana. In quest'ottica dunque si sta facendo di tutto per permettere ai tennisti di esprimersi al meglio con l'Italia che ha perso da subito un possibile partecipante al primo torneo del Grande Slam della stagione, con tanto di polemica motivata: ovvero Alessandro Giannessi.

La ricostruzione

Giannessi ha perso contro il sudcoreano Duck Hee Lee e a fine partita si è scagliato contro tutti, attaccando pesantemente l'Atp con parole di fuoco. Il 29enne ligure, numero 148 della classifica, dopo aver vinto il primo set in maniera agevole con il punteggio di 6-2, ha poi perso il secondo parziale con il punteggio di 7-5. Nel terzo set decisivo la sfida di prolunga fino al super tie-break con l'avversario di Giannessi che chiede un intervento da parte del fisioterapista, il medical timeout, per un problema fisico, accordato dal giudice di sedia: questa prassi è però assolutamente vietata dal rigido regolamento ITF.

Peccato che il tennista azzurro fosse in vantaggio per 4-0 con il sudcoreano alle corde, in preda ai crampi e che chiede l'intervento medico forse per prendere anche fiato. Sotto i 37 gradi di Melbourne, un'afa incredibile e con un'aria irrespirabile Lee torna in campo rigenerato, dopo cinque minuti di pausa, e ribalta completamente Giannessi che perde il tie-break e dunque la partita con il punteggio di 10 punti a 7 in favore dell'avversario.

Parole di fuoco

Il tennista ligure non ci sta e al termine di un match molto difficile e combattuto durato oltre tre ore di gioco si è scatenato attaccando l'Atp con le sue parole riprese nel tunnel dell'Arena 1573 dal collega di Ok Tennis, Diego Barbiani: "All’ATP sono dei grandissimi figli di p.....! Scrivilo, mettilo sul sito della federazione (rivolto appunto al giornalista; ndr)".

Giannessi ha poi continuato nel suo duro sfogo, comprensibile ma condannabile per le parole usate: "Tanto c’è Eurosport che può mostrare il video, così tutti possono vedere. Lo voglio vedere, do il mio permesso! Dopo 3 ore che sono lì… e il rispetto dove è? Dove è il rispetto dei giocatori! No no, no no… assurdo guarda, assurdo, non voglio dire altro. Perdo uno Slam per questa gente qua".