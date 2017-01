Australian Open: Nadal raggiunge Federer in finale

Rafael Nadal ottiene la finale agli Australian Open dopo una battaglia lunga 5 ore terminata al quinto set contro il bulgaro Dimitrov, con i parzial di 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4. Lo spagnolo approda dunque potrà dare la rivincita al suo grande rivale-amico Roger Federer già sconfitto a Melbourne nel 2009. Nadal ha dimostrato di aver un'ottima condizione fisica e si presenterà stanco ma tirato a lustro per l'ultimo atto di questo primo Slam del 2017.

Federer ha vinto per ben 4 volte in Australia, su 5 finali disputate, e vuole tornare a vincere un torneo del Grande Slam che manca nella sua bacheca dal 2012 quando trionfò sull'erba di Wimbledon. Lo svizzero insegue il suo 18esimo Slam in carriera mentre Nadal, che ha vinto l'ultimo Slam nel 2014 sulla terra rossa di Parigi, punta a mettere in bacheca il suo secondo Australian Open e il quindicesimo torneo dello Slam. Domenica mattina Federer e Nadal si daranno battaglia per l'ennesima volta in carriera anche se il bilancio è nettamente a favore dello spagnolo con 22 affermazioni a 10 su 32 incontri disputati.